В Пензенской области участились ДТП с участием животных — Минлесхоз Происшествия

Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Случаи дорожно-транспортных происшествий с участием диких копытных животных участились на дорогах Пензенской области в мае. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минлесхоза.

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В министерстве уточнили, что за последнее время они зафиксированы в Кузнецком, Городищенском, Бессоновском, Пензенском и Сосновоборском районах.

«Минувшей ночью в 10 км от Пензы, на автодороге «Пенза — Тамбов» произошло ДТП с участием лося. В результате погиб самец возрастом около 1 года. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 80 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе в среду, 22 мая.

В Минлесхозе добавили, что в результате недавних аварий, жертвами которых стали дикие звери, травмы получили люди, находившиеся в салоне автомобилей.