Пензенец, выбежавший на поле во время игры России и Сан-Марино, арестован на 15 суток Происшествия

Саранск, 11 июня 2019. PenzaNews. 36-летний житель Пензы, признанный судом виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», отправлен под административный арест сроком на 15 суток.

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Помимо основного наказания, ему запрещено посещение мест проведения спортивных мероприятий в дни их проведения на 2 года.

«Как следует из материалов дела, 8 июня в 20.20 мужчина, находясь на стадионе «Мордовия Арена», являясь зрителем при проведении квалификационного III тура чемпионата Европы 2020 года по футболу между сборными командами России и Сан-Марино, нарушил правила поведения при проведении официального спортивного соревнования», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Октябрьского районного суда Саранска Алина Сауткина.

Она уточнила, что во втором тайме мужчина выбежал на футбольное поле.

«Находясь в движении, он неоднократно падал, в результате чего мог столкнуться с игроками сборных команд и сотрудниками, отвечающими за безопасность проведения игры, которые осуществляли пресечение его действий, чем создавал угрозу собственному здоровью, а также безопасности здоровью лиц, находящихся в месте проведения данного спортивного мероприятия», — пояснила собеседница агентства.

Алина Сауткина отметила, что в связи с противоправным поведением пензенского болельщика проведение игры было приостановлено на некоторое время.

«В судебном заседании мужчина вину признал. 9 июня суд вынес постановление, которым признал его виновным в совершении административного правонарушения. […] Постановление не вступило в законную силу», — добавила она.