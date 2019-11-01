В селе Тешнярь пожарные и добровольцы отстояли жилой дом Происшествия

Пенза, 1 ноября 2019. PenzaNews. Пожарные и добровольцы не дали огню уничтожить жилой дом на улице Фабричной в селе Тешнярь Сосновоборского района Пензенской области, вблизи которого утром в пятницу, 1 ноября, загорелся сарай.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, сигнал о происшествии поступил к дежурному в 9.36, после чего на место незамедлительно были направлены три единицы техники и пять человек, в том числе добровольные пожарные команды из Вачелая и Сосновоборска.

В ведомстве пояснили, что пожарные вместе с владельцем дома вывели из здания троих детей в возрасте 2, 3 и 14 лет.

«В результате произошедшего никто не пострадал», — сказали в пресс-службе.

Комментируя последствия пожара, в ГУ МЧС уточнили, что помещение срубовой бани выгорело по всей площади, а также огонь повредил стену сарая и уничтожил предбанник.

Причины произошедшего выясняются.