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В ДТП на трассе «Пенза — Тамбов» пострадали три человека

14:28 | 19.02.2020 | Происшествия

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Пенза, 19 февраля 2020. PenzaNews. Три человека получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автомашин «Ford» и «DAF» на трассе «Пенза — Тамбов» в среду, 19 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ДТП на трассе «Пенза — Тамбов» пострадали три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что в 11.40 на 210 км автодороги «Пенза — Тамбов» произошло столкновение автомобиля «Ford» под управлением мужчины 1972 года рождения и автомашины «DAF», за рулем которой находился мужчина 1971 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что после аварии в медицинское учреждение доставлены трое пассажиров автомобиля «Ford» — мужчина 1944 года рождения, женщины 1973 года рождения и 1946 годов рождения.

По факту ДТП организована проверка.

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