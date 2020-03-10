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В Бессоновке сгорело два срубовых дома

12:29 | 10.03.2020 | Происшествия

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Бессоновка, 10 марта 2020. PenzaNews. Два срубовых дома площадью 50 и 70 кв. метров сгорело на улице Набережной в селе Бессоновка Пензенской области во вторник, 10 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

В Бессоновке сгорело два срубовых дома

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Она уточнила, что сигнал о возгорании, произошедшем в бане вблизи домов, поступил в 5.15.

«По прибытии пожарных подразделений наблюдалось открытое горение. Было установлено, что подъезда к домам нет. Пожарные протянули магистральную линию по пешеходному деревянному мостику через реку и приступили к тушению», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что наряду с двумя домами сгорели надворные постройки и срубовая баня.

«Пострадавших нет», — подчеркнула Анна Шупилова, пояснив, что в ликвидации пожара были задействованы 14 человек и пять единиц техники.

Причина произошедшего устанавливается.

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