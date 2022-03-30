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В Пензенской области в 2021 году выявлено более 300 нарушений законодательства в сфере лесопользования

11:16 | 30.03.2022 | Происшествия

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Пенза, 30 марта 2022. PenzaNews. Более 300 нарушений законодательства в сфере лесопользования выявлено органами прокуратуры Пензенской области в 2021 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона в среду, 30 марта.

В Пензенской области в 2021 году выявлено более 300 нарушений законодательства в сфере лесопользования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что в целях устранения нарушений было внесено 106 представлений.

«По результатам [их] рассмотрения [...] 70 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 35 — к административной ответственности, в суды направлено 35 исков, принесено четыре протеста, 18 лиц предостережено о недопустимости нарушения закона; по результатам рассмотрения материалов прокурорских проверок органами предварительного расследования возбуждено четыре уголовных дела по фактам незаконных рубок лесных насаждений», — сказано в пресс-релизе.

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