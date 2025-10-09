В ДТП в Сердобском районе два человека погибли, еще двое пострадали Происшествия

Пенза, 9 октября 2025. PenzaNews. Два человека погибли, еще двое, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-2112» и «Lada Priora» в Сердобском районе Пензенской области в четверг, 9 октября.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло на автодороге «Пенза — Балашов — Михайловка» в 8.30, за рулем «двенадцатой» находился мужчина 1987 года рождения, другим автомобилем управлял водитель 1990 года рождения.

«В результате происшествия водители автомобилей скончались на месте. Два пассажира автомобиля «Lada Priora» — женщина 1987 года рождения и мальчик 2021 года рождения — получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что обстоятельства произошедшего выясняются.