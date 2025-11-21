В Пензенской области автомобиль врезался в ограждение моста, опрокинулся и загорелся, погибли три человека Происшествия

Пенза, 21 ноября 2025. PenzaNews. Автомобиль «Lada Priora», следовавший по федеральной трассе М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области, врезался в ограждение моста, съехал в кювет, опрокинулся и загорелся, в результате чего погибли три человека. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

«По предварительной данным, 21 ноября текущего года в 5.20 на 690 км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» в границах Городищенского района водитель автомобиля «Lada Priora» – мужчина 1989 года рождения допустил наезд на препятствие — мостовое ограждение — с последующим съездом в кювет и опрокидыванием транспортного средства, после чего произошло возгорание автомобиля. В результате происшествия водитель и два его пассажира – мужчины 1994 годов рождения скончались на месте», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники полиции.

«Выясняются все обстоятельства произошедшего», — добавляется в сообщении.