В ДТП в Городищенском районе погибли два человека

Пенза, 24 ноября 2025. PenzaNews. Два человека погибли в результате ДТП с участием трех транспортных средств — автомобилей «ГАЗ», «ГАЗель Next» и грузовика «DAF» с полуприцепом — на федеральной трассе М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло 23 ноября, автомобилем «ГАЗ» управлял мужчина 2005 года рождения, за рулем «ГАЗели Next» находился водитель 1980 года рождения, «DAF» — мужчина 1977 года рождения.

В тексте указано, что после столкновения произошло возгорание автомашин «ГАЗ» и «ГАЗель Next».

«В результате происшествия водители автомобилей «ГАЗ» и «ГАЗель Next» скончались на месте», — уточняется в сообщении.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.