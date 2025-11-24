23:26:39 Понедельник, 24 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В ДТП в Городищенском районе погибли два человека

12:08 | 24.11.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 24 ноября 2025. PenzaNews. Два человека погибли в результате ДТП с участием трех транспортных средств — автомобилей «ГАЗ», «ГАЗель Next» и грузовика «DAF» с полуприцепом — на федеральной трассе М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области.

В ДТП в Городищенском районе погибли два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло 23 ноября, автомобилем «ГАЗ» управлял мужчина 2005 года рождения, за рулем «ГАЗели Next» находился водитель 1980 года рождения, «DAF» — мужчина 1977 года рождения.

В тексте указано, что после столкновения произошло возгорание автомашин «ГАЗ» и «ГАЗель Next».

«В результате происшествия водители автомобилей «ГАЗ» и «ГАЗель Next» скончались на месте», — уточняется в сообщении.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.


Читайте также
Житель Пензы подозревается в краже около 60 тыс. металлических крышек для консервирования со склада в Бессоновке В Ахунах завершен первый этап реконструкции напорного канализационного коллектора
В Пензе женщина вывезла из магазина тележку с продуктами почти на 25 тыс. рублей, возбуждено дело о краже До двух лет лишения свободы грозит жителю Саратовской области, который похитил из магазина в Пензе четыре пуховика
В Новознаменском сгорела деревянная баня В Засечном женщина госпитализирована после наезда на нее автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама