В Пензенской области средствами РЭБ подавлена работа БПЛА — губернатор Происшествия

Пенза, 21 февраля 2026. PenzaNews. Работа беспилотного летательного аппарата подавлена средствами радиоэлектронной борьбы на территории Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«На территории Пензенской области средствами РЭБ подавлена работа беспилотного летательного аппарата. При посадке дрона ни люди, ни здания не пострадали», — написал глава региона в своем Telegram-канале в субботу, 21 февраля.

Олег Мельниченко подчеркнул, что на месте работают службы экстренного реагирования.

«Напоминаю о запрете на съемку и распространение фото и видео о полете и посадке БПЛА. Доверяйте только проверенной информации», — добавил губернатор.

В пятницу, 20 февраля, в 18.57 губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своем Telegram-канале о введении на территории региона режима «Беспилотная опасность», в 21.48 — «Ракетная опасность».

В субботу, 21 февраля, в 2.56 глава региона проинформировал о снятии режима «Ракетная опасность», в 6.06 — о введении плана «Ковер».