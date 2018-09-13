«Мегафон» предложил абонентам воспользоваться электронной подписью Связь и ИТ

Пенза, 13 сентября 2018. PenzaNews. Услуга мобильной электронной подписи (МЭП) стала доступна абонентам «МегаФона», в том числе проживающим в Пензенской области.

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С ее помощью можно подписывать юридически значимые документы с мобильного устройства из любой точки мира, где есть сотовая связь, в том числе находясь в международном роуминге.

На телефон или планшет владельцу подписи приходит всплывающее сообщение с краткой выдержкой из документа, который необходимо завизировать. Пользователь может отклонить или заверить документ и подтвердить свое действие вводом PIN-кода.

В состав услуги, подробная информация о которой размещена на сайте оператора, входит сертификат электронной подписи, выдаваемый удостоверяющим центром «МегаФона», и специальная SIM-карта с записанным на ней программным обеспечением, позволяющим использовать инструмент в информационных системах.

Новую SIM-карту можно получить взамен действующей без изменения номера. При этом все ее обычные функции, в том числе возможность использования голосовых вызовов, SMS и интернета, сохраняются. Установка сложных программ шифрования и покупка дополнительных устройств и носителей не требуется. Стоимость решения составляет 1 тыс. рублей.

Как отметили в пресс-службе оператора, мобильная электронная подпись сертифицирована органами государственной власти и соответствует требованиям законодательства.

«МегаФон» обеспечивает высокий уровень безопасности. Для подписания используется зашифрованный SMS-канал, который защищает подпись от рисков неавторизованного применения. Партнером по проекту МЭП выступает ООО «Крипто Про», — пояснили в компании.

Комментируя появление новой услуги, директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Павел Захаров подчеркнул, что рынок электронного документооборота быстро развивается: по оценкам аналитиков компании J’son&Partners Consulting, к концу 2018 года доля использования электронного документооборота в организациях вырастет до 46%, а общая выручка по рынку составит до 18 млрд. рублей.

«Рынок мобильной электронной подписи в свою очередь только формируется. По нашим прогнозам, общая выручка к 2021 году составит около 100 млн. рублей. Мы видим потенциал применения решения в сфере логистики, страхования, недвижимости, ритейла, банковских услуг, муниципальных и городских служб и планируем интегрировать наше решение со всеми популярными бизнес-ресурсами, в которых сейчас используется электронная подпись», — добавил он.