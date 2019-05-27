Проект «МегаФона» удостоен премии Effie Awards Russia Связь и ИТ

Пенза, 27 мая 2019. PenzaNews. Компания «МегаФон», работающая в том числе на территории Пензенской области, которая в партнерстве с ESforce Holding реализовала проект «Киберспорт начинается с тебя», удостоена «бронзы» по итогам присуждения премии за достижения в сфере маркетинга и рекламы Effie Russia Awards в номинации «Спонсорство».

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«Киберспорт начинается с тебя» — это первый и единственный мультиканальный киберспортивный спонсорский проект в России. «МегаФон» решил завоевать расположение молодой аудитории и повысить продажи релевантного для нее продукта, используя растущий тренд последних лет — киберспорт», — отмечается на сайте премии.

Как пояснила директор по бренд-коммуникациям «МегаФона» Снежана Черногорцева, данное направление набирает популярность в России.

«За битвами в киберпространстве наблюдают с не меньшим интересом, чем за играми ведущих футбольных клубов. Больше половины — 51% наблюдателей — сами участвуют в киберспортивных турнирах и замечают, кто является спонсором игр. Аудитория киберспорта будет расти и взрослеть», — сказала она, добавив, что по этой причине оператор поставил цель занять свою нишу в киберспорте.

Как сообщает пресс-служба «МегаФона», компания приступила к реализации проекта «Киберспорт начинается с тебя» в 2018 году, когда стала партнером ESforce Holding Ltd — одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире: все это время оказывалась поддержка команде Virtus Pro, а также был проведен масштабный турнир MegaFon Winter Clash 2018, где в Dota 2 сражались лучшие команды.

Были задействованы основные точки коммуникации с аудиторией — работа с командой и лидерами мнений, проведение собственного турнира, создание онлайн-студии для освещения матчей в соцсетях, поддержка темы на популярных медиаресурсах и другие, благодаря чему, по оценке оператора, мультиканальное спонсорство охватило более 70% целевой аудитории.

По данным компании, помимо «бронзы» в номинации «Спонсорство», «МегаФон» получил еще награды Effie Russia Awards: «золото» — за digital-кампанию «Чемпионы наших сердец», «серебро» — за благотворительную акцию «Для тех, кто ждет», а также «бронзу — за продвижение онлайн-сервиса «МегаФон ТВ».