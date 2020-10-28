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Пензенский «Бизнес-сувенир» сделал выбор в пользу «Виртуальной АТС» от «Ростелекома»

13:53 | 28.10.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 28 октября 2020. PenzaNews. Рекламное агентство «Бизнес-сувенир», специализирующееся на производстве полиграфии и брендированных подарков в Пензе, начало использовать «Виртуальную АТС» от «Ростелекома».

Пензенский «Бизнес-сувенир» сделал выбор в пользу «Виртуальной АТС» от «Ростелекома»

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Многоканальная телефонная связь на основе облачных технологий позволяет фиксировать входящие и исходящие вызовы в «Бизнес-сувенире», записывать разговоры и перераспределять звонки между сотрудниками. Агентство установило персональное голосовое приветствие для информирования клиентов и использует короткую нумерацию для связи с производственным цехом. Управление услугой осуществляется через пользовательский веб-интерфейс», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

По словам руководителя РА «Бизнес-сувенир» Юлии Калашниковой, в период пандемии коронавируса некоторые сотрудники отдела по приему заказов работают в офисе, другие — из дома, и важно, чтобы менеджеры всегда оставались на связи с клиентами.

«С «Виртуальной АТС» от «Ростелекома» это стало возможным. Сейчас звонки, поступающие на единый номер компании, автоматически перенаправляются на мобильные телефоны менеджеров. Благодаря этому мы свели к минимуму риск потери заказа или клиента», — сказала она.

Как отметила заместитель директора – директор по корпоративному и государственному сегментам Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Юлия Аксенова, данное рекламное агентство является давним партнером провайдера.

«Два года назад мы подключили в офисе компании интернет, а теперь — современный цифровой сервис для эффективных коммуникаций. Благодаря «Виртуальной АТС» организация получила комплексное решение, по набору функций в разы превосходящее стандартную офисную телефонию. При этом клиенту не пришлось покупать дорогостоящее оборудование и тратить средства на его обслуживание. Для подключения услуги понадобились только телефонные аппараты и выход в интернет», — пояснила она.

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