EN
16:10:35 Понедельник, 15 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

МТС запустила в Пензе интерактивное ТВ для абонентов, пользующихся домашними сервисами

09:53 | 15.03.2021 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 15 марта 2021. PenzaNews. Компания МТС запустила в Пензе для абонентов, пользующихся домашними сервисами, интерактивное ТВ (IPTV). Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

МТС запустила в Пензе интерактивное ТВ для абонентов, пользующихся домашними сервисами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем поясняется, что IPTV представляет собой расширенный по сравнению с обычным цифровым телевидением пакет интерактивных сервисов.

«Пензенские абоненты МТС, подключившие услугу, получают несколько десятков дополнительных возможностей: от функции паузы при просмотре телеканалов и доступа к архиву передач до медиатеки МТС ТВ с десятками тысяч фильмов и сериалов. Кроме этого, в перечень возможностей интерактивного ТВ МТС входит настройка контента под разные категории зрителей. Так, можно ограничить детям доступ к нежелательному контенту с помощью функции родительского контроля», — отмечается в пресс-релизе.

Из него также следует, что запуск IPTV стал возможен благодаря масштабной модернизации сетей фиксированной связи МТС, проведенной в Пензенской области.

«Подключение IPTV бесплатно для всех абонентов. Для этого достаточно установить ТВ-приставку на базе Android и Wi-Fi-роутер. Интерактивная приставка подходит ко всем телевизорам, оборудованным HDMI-портом», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что в настоящее время интерактивное ТВ МТС доступно жителям домов на улицах Чапаева, Мира, Ново-Казанской, Измайлова и тем, кто живет в ЖК «Квартет», «Лукоморье», «Олимп» и «8 Марта».

Новости партнеров
Читайте также
Пензенский губернатор отреагировал на рост цен на продукты В Пензенской области морковь подорожала на 29,1%, капуста и яблоки более чем на 7%
В Пензенской области за сутки подтверждено 117 случаев заражения коронавирусом Пензенский губернатор выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Пономарева
Ночью огонь охватил балкон многоквартирного дома в Пензе В Пензенской области за сутки подтверждено 120 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама