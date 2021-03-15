МТС запустила в Пензе интерактивное ТВ для абонентов, пользующихся домашними сервисами Связь и ИТ

Пенза, 15 марта 2021. PenzaNews. Компания МТС запустила в Пензе для абонентов, пользующихся домашними сервисами, интерактивное ТВ (IPTV). Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем поясняется, что IPTV представляет собой расширенный по сравнению с обычным цифровым телевидением пакет интерактивных сервисов.

«Пензенские абоненты МТС, подключившие услугу, получают несколько десятков дополнительных возможностей: от функции паузы при просмотре телеканалов и доступа к архиву передач до медиатеки МТС ТВ с десятками тысяч фильмов и сериалов. Кроме этого, в перечень возможностей интерактивного ТВ МТС входит настройка контента под разные категории зрителей. Так, можно ограничить детям доступ к нежелательному контенту с помощью функции родительского контроля», — отмечается в пресс-релизе.

Из него также следует, что запуск IPTV стал возможен благодаря масштабной модернизации сетей фиксированной связи МТС, проведенной в Пензенской области.

«Подключение IPTV бесплатно для всех абонентов. Для этого достаточно установить ТВ-приставку на базе Android и Wi-Fi-роутер. Интерактивная приставка подходит ко всем телевизорам, оборудованным HDMI-портом», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что в настоящее время интерактивное ТВ МТС доступно жителям домов на улицах Чапаева, Мира, Ново-Казанской, Измайлова и тем, кто живет в ЖК «Квартет», «Лукоморье», «Олимп» и «8 Марта».