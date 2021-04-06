Василий Русаков назначен директором Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Связь и ИТ

Пенза, 6 апреля 2021. PenzaNews. Василий Русаков, исполнявший обязанности директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» с ноября 2020 года, избавился от приставки и.о. в данной должности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе провайдера.

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«Ключевыми задачами нового руководителя Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» станут укрепление лидирующих позиций компании на региональном рынке, формирование условий для создания цифровых экосистем и совершенствование клиентского сервиса», — уточнили в пресс-службе.

По мнению вице-президента – директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Ивана Зимы, Василий Русаков способен справиться с поставленными перед ним задачами.

«Уверен, что профессиональный опыт и глубокое знание региональных рынков позволят Василию Русакову вывести деятельность филиала компании на более высокий уровень и укрепить позиции провайдера как надежного поставщика цифровых сервисов для населения, бизнеса и государства», — сказал он.

Русаков Василий Александрович родился в городе Бор Нижегородской области в 1980 году.

В 2003 году окончил Нижегородский государственный педагогический университет.

В 2004 году начал трудовую деятельность в ЗАО «Мобиком-Центр».

С 2006 года работал в ОАО «ВолгаТелеком» в должности начальника сектора.

С 2011 по 2017 годы руководил направлением корпоративного бизнеса в ПАО «Вымпел-коммуникации» (ТМ «Билайн») в Ульяновске, Нижнем Новгороде, Самаре, Хабаровске и Перми.

В 2017–2018 годах занимал должность заместителя директора по почтовому бизнесу УФПС Самарской области – филиала ФГУП «Почта России».

В 2018–2020 годах — коммерческий директор ЗАО «Джиэнси-Альфа» (дочерняя компания ПАО «Ростелеком» в Республике Армения).