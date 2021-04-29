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«Ростелеком» организовал видеонаблюдение в пензенском приюте для животных «Питомец»

10:49 | 29.04.2021 | Связь и ИТ

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Пенза, 29 апреля 2021. PenzaNews. «Ростелеком» организовал видеонаблюдение в центре по работе с бездомными животными «Питомец», который действует на улице Саранской в Пензе.

«Ростелеком» организовал видеонаблюдение в пензенском приюте для животных «Питомец»

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Для подключения камеры к сети Wi-Fi используется мобильная связь оператора.

По словам исполнительного директора регионального благотворительного фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарьи Жалниной, теперь появилась возможность круглосуточно наблюдать за кошками и собаками, недавно попавшими в приют.

«Камеру легко перемещать по зданию. В дневное время объектив устройства направлен на входную группу, в ночное — на животных, которые перенесли сложную операцию», — пояснила она.

Дарья Жалнина добавила, что доступ к мобильному приложению сервиса «Видеонаблюдение» имеют все сотрудники.

«Каждый может убедиться, что питомец хорошо чувствует себя в незнакомой обстановке», — отметила она.

Как сообщил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, центр «Питомец» находится на окраине города, где нет проводных коммуникаций.

«Чтобы быстро решить проблему центра — организовать видеонаблюдение для присмотра за больными животными, мы решили подключить услугу при помощи мобильного Wi-Fi-роутера. С камерой от «Ростелекома» контролировать ситуацию в приюте стало проще», — цитирует Василия Русакова пресс-служба провайдера.

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