В Пензе эксперты «Ростелекома» рассказали представителям строительных и управляющих компаний о возможностях смарт-системы «Ключ»

Пенза, 21 октября 2025. PenzaNews. Презентация цифровой экосистемы «Ростелеком Ключ», предназначенной для эффективного управления инфраструктурой жилого комплекса, проведена экспертами провайдера для представителей строительных и управляющих компаний в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

Отмечается, что платформа «Ростелеком Ключ» объединяет комплекс смарт-сервисов: умные домофоны и шлагбаумы, видеонаблюдение и систему контроля доступа в помещения.

Как пояснил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, партнерам предлагается полное сопровождение проекта: специалисты компании разрабатывают техническое решение, подбирают необходимое оборудование и устанавливают систему параллельно с возведением объекта.

«После завершения строительства дома новоселы получают готовые современные услуги, которые делают проживание в жилом комплексе комфортным и безопасным», — сказал руководитель филиала, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Из текста следует, что за последние 3 года спрос на цифровые решения провайдера на платформе «Ростелеком Ключ» вырос в два раза.

«Смарт-сервисы могут работать в многоквартирном доме как все вместе, так и по отдельности. При заселении владельцы квартир получают доступ к платформе «Ростелеком Ключ». Через мобильное приложение они могут дистанционно открывать двери подъезда с помощью умного домофона, управлять автоматическим шлагбаумом и в любое время просматривать видео с камер», — отмечается в сообщении.

В нем обращается внимание на то, что одна из наиболее востребованных в Пензе возможностей сервиса — комплексное видеонаблюдение.

«Пользователь может увидеть в приложении автомобильную парковку, уличную игровую зону, помещение для хранения велосипедов или детских колясок. Умные устройства круглосуточно ведут онлайн-трансляцию происходящего вокруг и внутри дома. Архивы записей хранятся в облаке «Ростелекома» в течение 7 дней. Их могут просматривать представители УК и жильцы, выбравшие соответствующий тариф», — поясняется в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что на прошедшей в Пензе презентации эксперты «Ростелекома» также подробно рассказали девелоперам о доступных дополнительных услугах, в частности, провайдер может организовать видеоаналитику парковочного пространства или установить на территории ЖК зарядную станцию в связи с растущим парком электромобилей.