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Инсталляцию «Дерево сердец пензенцев» создадут по результатам изменения давления горожан

08:01 | 27.09.2017 | Медицина

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Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Инсталляция «Дерево сердец пензенцев» будет создана на основе изменения артериального давления горожан в рамках акции в торгово-ярмарочном комплексе «Красные холмы», которая состоится в Всемирный день сердца, в пятницу, 29 сентября.

Инсталляцию «Дерево сердец пензенцев» создадут по результатам изменения давления горожан

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С 11.00 до 13.00 все желающие смогут пройти медицинские обследования, которые позволят оценить уровень состояния здоровья и выявить факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По результатам измерений каждый получит индивидуальные рекомендации терапевта, узнает о мерах профилактики инфаркта и инсульта.

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Профилактическое мероприятие поддержат студенты пензенского медицинского колледжа. Они проинформируют посетителей торгового комплекса о необходимости контроля здоровья сердца и распространят информационный материал, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

За 7 месяцев 2017 года в Пензенской области от причин, связанных с болезнями системы кровообращения, умерло 6 тыс. 266 человек, что составило 55,3% от всех причин смертности.

По итогам диспансеризации за 8 месяцев 2017 года выявлено 7 тыс. 412 человек с впервые установленным диагнозом сердечно-сосудистых заболеваний.
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