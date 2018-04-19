Пензенский губернатор предложил отслеживать звонки главврачей с помощью служебных SIM-карт Медицина

Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил обеспечить главных врачей учреждений здравоохранения служебными SIM-картами в рамках борьбы с коррупцией.

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По его словам, некоторое время назад он с гриппом был госпитализирован в областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко, главврачом которой является Александр Никишин.

«У главного врача трубка накалилась, и он только с этой трубкой сотовой отвечает на вопросы начальников, бизнеса и так далее. Я говорю: «Слушайте, а когда Вы занимаетесь организацией лечебного дела? Когда работаете с начальниками отделений, поднимаете хозяйственные проблемы, организацию методики лечения, посещаете отделения?» — сказал глава региона в ходе встречи с руководителями учреждений здравоохранения, состоявшейся в поликлинике №7 в четверг, 19 апреля.

По мнению Ивана Белозерцева, в таких условиях не остается времени на решение рабочих вопросов, так как главврач занимается посторонними делами.

Он отметил, что отказаться от использования личных связей в медицине сложно, но возможно.

Губернатор сообщил, что уже поручил специалистам управления информационных технологий и связи Пензенской области проработать вопрос о выдаче всем руководителям учреждений здравоохранения служебных SIM-карт.

«У главного врача должна быть SIM-карта в телефоне. Мы будем оплачивать эту SIM-карту, установим лимит разговоров по служебным вопросам, и [будем анализировать] распечатки раз в месяц», — пояснил глава региона.

Иван Белозерцев потребовал, чтобы пациенты имели равный доступ к медицинским услугам — независимо от статуса и уровня дохода.

«Простому человеку как попасть в больницу? Жалуются люди! Блатняк только сидит, и главный врач областной больницы губернатору заявляет, что невозможно [от этого избавиться]», — отметил он.

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Губернатор предположил, что главврачи стараются угодить разного рода начальникам и предпринимателям ради личной выгоды.

«И все обязаны главному врачу и начмеду, потому что [они] только этим и занимаются, […] в областных больницах особенно», — сказал Иван Белозерцев.

Он также поинтересовался у министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова, сколько главврачей лишились своих должностей после беседы с зампредом правительства РФ Ольгой Голодец. Глава ведомства ответил, что были уволены более 10 человек.

«Я вас уверяю — стало лучше», — подчеркнул Иван Белозерцев.