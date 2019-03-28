Пензенские врачи готовятся внедрить новую методику лечения туберкулеза Медицина

Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Пензенские врачи проходят в Москве обучение клапанной бронхоблокации, которую планируется внедрить в 2020 году в областной туберкулезной больнице.

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«Данная процедура показана для лечения пациентов, которым по тем или иным причинам невозможно провести хирургическое вмешательство, в частности, удаление каверны, а консервативная терапия не всегда дает положительный результат, особенно, при наличии распространенного туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя, сопутствующих заболеваний, повышающих риски лечения, — пояснила главного врача по медицинской части лечебного учреждения Лариса Тришина.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в марте девять жителей Пензенской области в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи прошли лечение с помощью данной методики НМИЦ ФПИ при участии специалиста туберкулезной больницы.