Уважаемые зареченцы! По состоянию на 10.06.2020 у 151 человека диагноз COVID-19 подтвержден. 68 человек проходит лечение в стационаре. 324 человека лечатся амбулаторно. 201 человек выздоровел. Много вопросов про Перинатальный центр. Решение о размещении в Перинатальном центре больных коронавирусной инфекцией было принято оперативным штабом по информации МСЧ-59 в начале эпидемии. До 14 апреля заболевших зареченцев размещали в ГБУЗ Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи. С 14 апреля был задействован инфекционный корпус города Заречного, в котором был увеличен коечный фонд с 24 до 80 мест с подключением к кислороду. В случае необходимости будет задействован Перинатальный центр, в котором 101 койка оснащена кислородом, имеется кислородная станция, все палаты имеют санузел. Эти требования необходимы для лечения больных Covid-19. В МСЧ-59 больше таких помещений нет. В настоящее время коечный фонд инфекционного отделения имеет свободные места, поэтому до последнего медики будут стараться не задействовать Перинатальный центр.