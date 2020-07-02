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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 118 случаев заражения коронавирусом, 4 тыс. 869 человек выписаны, 43 пациента умерли

В Пензенской области коронавирус за сутки подтвержден у 11 детей

12:29 | 02.07.2020 | Медицина

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Пенза, 2 июля 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 73 человек, из которых 11 — дети в возрасте от полугода до 16 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 2 июля.

В Пензенской области коронавирус за сутки подтвержден у 11 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что за сутки 46 новых фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, десять — в Мокшанском районе, пять — в Бессоновском, четыре — в Пензенском, по два — в Иссинском и Наровчатском, по одному — в Земетчинском, Вадинском, Никольском и городе Кузнецке.

«Под наблюдением 4 тыс. 919 человек», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что на коронавирус проверены более 146 тыс. человек, проведено почти 155 тыс. тестов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 2 июля в Пензенской области подтверждено 5 тыс. 118 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 4 тыс. 869 человек. Зарегистрировано 43 летальных исхода.

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