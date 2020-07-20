В Лопатинском районе за сутки зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 20 июля 2020. PenzaNews. 19 новых случаев заражения коронавирусом из 37, подтвержденных в Пензенской области за последние сутки, зарегистрировано на территории Лопатинского района. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 20 июля.

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В нем добавляется, что еще семь случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в Пензе, четыре — в Бессоновском районе, три — в Нижнеломовском, два — в Наровчатском, по одному — в Лунинском и Мокшанском.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 778 человек, сняты с наблюдения 23 тыс. 937», — уточняется в сообщении.

Из текста следует, что число проведенных в регионе тестов на коронавирус за сутки увеличилось на 1 тыс. 266 — до 186 тыс. 309, а общее количество проверенных на COVID-19 граждан достигло 176 тыс. 563.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 20 июля в Пензенской области зарегистрировано 6 тыс. 28 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 269 человек выписаны, 73 пациента умерли.