Стало известно, где в Пензенской области зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 17 августа 2020. PenzaNews. 30 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, десять — в Заречном, пять — в Пензенском районе, по одному — в Шемышейском и Неверкинском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 17 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что среди 47 новых пациентов есть четверо детей в возрасте от одного года до 6 лет.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 376 человек, сняты с наблюдения 26 тыс. 877», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что за весь период в регионе проведено 226 тыс. 97 тестов на COVID-19.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 17 августа в Пензенской области лабораторно подтверждено 7 тыс. 348 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 6 тыс. 982 выписаны, 97 человек умерли.