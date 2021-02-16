Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 10 районах Медицина

Пенза, 16 февраля 2021. PenzaNews. 136 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Пензе, 16 — в Пензенском районе, 12 — в городе Заречном, 10 — в Никольском районе, по шесть — в Земетчинском и Лунинском, по три — в Нижнеломовском, Шемышейском, Кузнецком и Бессоновском, по одному — в Наровчатском и Мокшанском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 16 февраля.

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«Среди пациентов 17 детей от одного года до 17 лет», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что число граждан, находящихся под медицинским наблюдением, составляет 8 тыс. 671.

Из сообщения также следует, что суммарный охват населения региона тестированием на COVID-19 достиг 53,17%.