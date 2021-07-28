Во Всемирный день борьбы с гепатитом пензенцам напомнили о мерах профилактики Медицина

Пенза, 28 июля 2021. PenzaNews. Представители управления Роспотребнадзора по Пензенской области во Всемирный день борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля, напомнили жителям региона о мерах профилактики опасного заболевания.

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«Гепатит — это воспаление печени, которое может быть вызвано многими инфекционными и неинфекционными факторами, однако наиболее частой причиной гепатита являются вирусы. В настоящее время известно пять вирусов гепатита, каждый из которых представляет опасность для человека: A, B, C, D и E. По оценкам ВОЗ, в мире насчитывается 354 млн. человек, живущих с хроническими вирусными гепатитами В и С. Ежегодно от гепатитов или связанных с ними осложнений умирают около 1,5 млн. человек. От заболеваний, связанных с гепатитом, каждые 30 секунд в мире умирает один человек, поэтому даже в условиях продолжающейся эпидемии СOVID-19 нельзя откладывать принятие мер по борьбе с вирусным гепатитом», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В нем отмечается, что заражение происходит различными способами: вирусы гепатита A и E передаются преимущественно через загрязненную воду, пищевые продукты и грязные руки; B, C и D — через кровь, а также от матери ребенку во время родов и при незащищенном половом контакте, при этом наибольший риск инфицирования вирусами гепатита B, C и D связан с потреблением наркотических средств инъекционным путем.

«В комплексной системе мер профилактики гепатитов имеют важное значение обеспечение населения доброкачественной водой, безопасными в эпидемиологическом отношении продуктами питания, улучшение санитарно-гигиенических условий труда и быта; соблюдение санитарных правил и требований, предъявляемых к заготовке, транспортировке, хранению, технологии приготовления и реализации пищевых продуктов; санитарно-противоэпидемического режима в детских учреждениях, учебных заведениях, медицинских организациях, организованных воинских коллективах и других объектах; гигиеническое воспитание населения», — сказано в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что наиболее эффективным способом профилактики гепатитов А и В является вакцинация.

«В Российской Федерации иммунизация населения против гепатита В проводится бесплатно детям и взрослым в возрасте до 55 лет, не привитым ранее против этой инфекции в рамках национального календаря профилактических прививок. Иммунизация против вирусного гепатита А проводится бесплатно лицам из групп высокого риска в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», — поясняется в нем.

В тексте уточняется, что в Пензенской области в 2020 году было зарегистрировано 36 случаев заболевания острыми вирусными гепатитами, в том числе 5 случаев острого гепатита В.

«Заболеваемость острым вирусным гепатитом В населения Пензенской области за 2020 год составила 0,38 на 100 тыс. населения, заболеваемость острым вирусным гепатитом С [...] 0,15 на 100 тыс. населения», — добавляется в сообщении.