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В Пензе более 2 тыс. человек сделали прививки в мобильных пунктах вакцинации

09:55 | 27.10.2021 | Медицина

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Пенза, 27 октября 2021. PenzaNews. Более 2 тыс. человек сделали прививки в мобильных пунктах вакцинации в Пензе за последние две недели. Это следует из сообщения пресс-службы городской администрации.

В Пензе более 2 тыс. человек сделали прививки в мобильных пунктах вакцинации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В городе организована работа двух мобильных пунктов вакцинации. Первый передвижной медицинский комплекс функционирует на внутридворовых территориях в микрорайонах города с 12 октября 2021 года. Второй автобус с 19 октября осуществляет выезды по графику в отдаленные микрорайоны, районы индивидуальной жилой застройки, а также на предприятия по предварительным заявкам», — сказано в тексте.

«Всего с помощью мобильных пунктов прошли вакцинацию 2 тыс. 82 человека», — уточняется в тексте.

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