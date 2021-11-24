Пензенские медработники начали получать выплаты за участие в вакцинации Медицина

Пенза, 24 ноября 2021. PenzaNews. Медицинские работники, участвующие в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции в Пензенской области, начали получать стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минздрава.

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«Выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам Пензенской области, участвующим в проведении вакцинации против COVID-19, в совокупном размере 200 рублей за каждого вакцинированного, предусмотрены постановлением правительства Российской Федерации от 23 августа 2021 года №1396», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на перечисление данных выплат, которые планируется осуществлять в период по 31 декабря 2021 года, выделено более 72 млн. рублей из федерального бюджета и столько же — из регионального.

«На сегодняшний день выплаты получили 115 человек. Общий объем выплат составил более 4 млн. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении подчеркивается, что основной объем выплат медработники получат в ближайшие недели.

«В вакцинации участвует врач, который осматривает пациента, медсестра, которая вводит вакцину, регистратор и прочие сотрудники», — говорится в тексте.