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В Пензе начали применять новые протоколы лечения пациентов с COVID-19

09:43 | 03.12.2021 | Медицина

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Пенза, 3 декабря 2021. PenzaNews. Специалисты пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи начали применять новые протоколы лечения пациентов с COVID-19 с использованием вируснейтрализующих моноклональных антител. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензе начали применять новые протоколы лечения пациентов с COVID-19. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вируснейтрализующие моноклональные антитела, в отличие от традиционных препаратов, высокоспецифичны к определенным мишеням, то есть они действуют точечно на вирус, вызванный именно штаммом SARS-CoV-2», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что последние протоколы лечения новой коронавирусной инфекции, утвержденные временными методическими рекомендациями Минздрава РФ, основаны на комбинированном подходе к лечению, включая терапию с использованием иммуноглобулина человека против COVID-19 и вируснейтрализующих моноклональных антител.

По мнению заместителя главного врача пензенского областного клинического центра СВМП Джамили Курмаевой, использование вируснейтрализующих моноклональных антител в качестве терапевтических агентов является одним из стратегических этапов в лечении коронавируса.

«Это этиотропная терапия, замещающая противовирусную, и направлена она непосредственно на подавление инфицирования клеток и остановку размножение вируса», — пояснила она.

Замглавного врача учреждения пояснила, что комплексная терапия с использованием новых высокоэффективных средств для лечения COVID-19 назначается по показаниям.

«В основном это тяжелые пациенты, имеющие ряд сопутствующих заболеваний», — уточнила Джамиля Курмаева.

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