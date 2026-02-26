22:43:23 Четверг, 26 февраля
В управление Роспотребнадзора по Пензенской области в 2025 году поступило более 4,4 тыс. обращений граждан

16:49 | 26.02.2026 | Общество

Пенза, 26 февраля 2026. PenzaNews. 4 тыс. 429 обращений граждан поступило в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в 2025 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В управление Роспотребнадзора по Пензенской области в 2025 году поступило более 4,4 тыс. обращений граждан. Фото из архива ИА «PenzaNews»

В нем отмечается, что по сравнению с 2024 годом число обращений сократилось на 0,8%, тогда их было 4 тыс. 466.

В пресс-релизе указано, что в общей структуре обращений за 2025 год 1 тыс. 747 касалось вопросов санитарно-эпидемиологического законодательства, 2 тыс. 682 связаны с нарушением законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Из текста следует, что на конец года было рассмотрено 4 тыс. 499 обращений (с учетом поступивших в 2024-м), из них 212 направлено по принадлежности, на 4 тыс. 285 даны разъяснения по существу поставленных вопросов, два обращения стали основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий.

В сообщении добавляется, что по результатам рассмотрения обращений было подано 123 иска в суд, выдано 410 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.


