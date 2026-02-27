Принят закон «О развитии креативных (творческих) индустрий на территории Пензенской области» Экономика

Пенза, 27 февраля 2026. PenzaNews. Закон «О развитии креативных (творческих) индустрий на территории Пензенской области» принят в ходе 34-й очередной сессии Законодательного собрания региона, которая состоялась в пятницу, 27 февраля.

Фото: Zspo.ru

Как сообщается на сайте регионального парламента, в феврале 2025 года вступил в действие федеральный закон №330-ФЗ, наделивший субъекты РФ полномочиями определять условия деятельности и государственной поддержки в сфере креативных индустрий. Стратегические направления креативной экономики обсуждались в ходе выездного заседания комиссии Совета Федерации по продвижению креативных (творческих) индустрий и народных художественных промыслов, состоявшегося в Ханты-Мансийске. Принятые по итогу решения также были учтены при разработке регионального законопроекта.

Новый закон нацелен на стимулирование и содействие реализации творческих инициатив в Пензенской области, развитие креативной экономики в целом, оказание системной поддержки субъектам креативного предпринимательства, увеличение их численности.

Документом определены, в частности, полномочия, виды и формы государственной помощи: финансовой, имущественной, образовательной, консультационной, информационной.

Ключевой задачей является создание условий для самореализации граждан, защиты авторских прав, популяризации исторического и культурного наследия, сохранения самобытных ценностей национальностей, проживающих на территории Пензенской области.

Предполагается, что предложенные механизмы будут способствовать росту объема нематериальных активов, увеличению доли производимых креативным бизнесом товаров (работ, услуг) в объеме валового регионального продукта.