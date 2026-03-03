19:18:04 Вторник, 3 марта
Жительница Пензы выпрыгнула с балкона 5 этажа, спасаясь от пьяного сожителя с ножом

10:09 | 03.03.2026 | Криминал

Пенза, 3 марта 2026. PenzaNews. 20-летняя жительница Пензы выпрыгнула с балкона 5 этажа, спасаясь от пьяного сожителя с ножом, который угрожал ей убийством. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Жительница Пензы выпрыгнула с балкона 5 этажа, спасаясь от пьяного сожителя с ножом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В ходе опроса заявительницы установлено, что сожитель против общения с ее подругой. [...] В день совершения преступления злоумышленник вернулся домой в алкогольном опьянении и увидел в гостях подругу сожительницы. Гражданин пришел в ярость, [...] между парой возник конфликт. Испугавшись, заявительница спряталась в уборной комнате, где через стеклянную дверь видела, как злоумышленник направляется за ней с ножом в руке. Молодой человек выломал дверь, схватил гражданку и стал размахивать ножом, угрожая ей убийством. Через некоторое время он ослабил хватку, и потерпевшей удалось выбраться из рук злоумышленника. Девушка убежала в зальную комнату, откуда с балкона 5 этажа выпрыгнула, [...] после чего обратилась за помощью в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


