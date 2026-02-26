В Пензе в связи со случаями острой кишечной инфекции в школе №78 начато эпидрасследование Общество

Пенза, 26 февраля 2026. PenzaNews. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у детей в средней школе №78 города Пензы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области незамедлительно начаты санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) у детей в МБОУ СОШ №78 города Пензы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что проводятся отбор проб пищевой продукции для исследования и лабораторное обследование контактных лиц, принимаются меры для пресечения нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований.

«Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Пензенской области», — подчеркивается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о случаях кишечной инфекции среди учащихся школы №78 Пензы.