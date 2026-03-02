Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Камешкирского района
Пенза, 2 марта 2026. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Олег Световой провел выездной личный прием жителей Камешкирского района.
Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области
«Обратившихся на прием граждан волновали вопросы ненадлежащего благоустройства общественных территорий, некачественного состояния дорожного покрытия и отсутствия уличного освещения, бездействия органов местного самоуправления», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.
В нем добавляется, что по всем поступившим обращениям Олег Световой поручил прокурору Камешкирского района Жанне Тюниной тщательно проверить доводы заявителей и при наличии оснований принять меры реагирования в целях реального восстановления нарушенных прав граждан.
«Результаты рассмотрения обращений поставлены на личный контроль заместителя прокурора области», — сказано в тексте.