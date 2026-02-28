В Пензе с 28 марта по 26 апреля будут действовать ограничения для большегрузного транспорта Общество

Пенза, 28 февраля 2026. PenzaNews. Временные ограничения на движение по автодорогам местного значения транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн будут действовать в Пензе с 28 марта по 26 апреля.

Они вводятся с целью обеспечения сохранности дорог в весенний период.

Ограничение не будет распространяться на общественный транспорт, автомобили, перевозящие пищевые продукты, лекарства, топливо и ряд других грузов.

Водителям предложено три специальных маршрута передвижения по городу.

Первый предусматривает движение по проспекту Победы, улице Тернопольской, проспекту Строителей, улицам 8 Марта, Карпинского, Окружной, Дизельной, 3-му проезду Бурмистрова и улице 40 лет Октября.

Другой маршрут пролегает по улицам Терновского, Баумана, Свердлова, Калинина, Окружной, Карпинского, проспекту Победы, улицам Луначарского, Чаадаева и Кордон Сурка.

Также водители большегрузов могут выбрать путь по улицам Аустрина, Литвинова, Байдукова, проезду Байдукова, улицам Гагарина, Ленина, проспекту Победы, улицам Карпинского, Окружной, Дизельной, 3-му проезду Бурмистрова и улице 40 лет Октября, сообщается на сайте администрации Пензы.