03:46:12 Вторник, 3 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины при падении наледи с козырька балкона

18:24 | 02.03.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 2 марта 2026. PenzaNews. Уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ возбуждено в Пензе по факту травмирования женщины в результате падения на нее наледи с козырька балкона.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины при падении наледи с козырька балкона

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пензенской области

«По данным следствия, вечером 1 марта 2026 года с козырька балкона жилого дома на улице Калинина в городе Пензе упал фрагмент наледи на женщину, находившуюся на тротуаре. В результате 43-летняя потерпевшая получила телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении, размещенном в сообществе СУ СКР по Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

В нем добавляется, что в настоящее время следователями и криминалистами регионального управления проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание здания и балкона», — сказано в тексте.


Читайте также
Сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю, у которого закончилось топливо на трассе в Пензенской области В Пензенской области введены режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер» — губернатор
В Пензенской области выявлено два нарушения охотничьего законодательства Полиция разыскивает водителя, сбившего животное на трассе в Пензе
В Пензе пожилая женщина поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась около 350 тыс. рублей Жительница Пензенской области ударила бывшего супруга ножом в грудь, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама