В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины при падении наледи с козырька балкона Происшествия

Пенза, 2 марта 2026. PenzaNews. Уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ возбуждено в Пензе по факту травмирования женщины в результате падения на нее наледи с козырька балкона.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пензенской области

«По данным следствия, вечером 1 марта 2026 года с козырька балкона жилого дома на улице Калинина в городе Пензе упал фрагмент наледи на женщину, находившуюся на тротуаре. В результате 43-летняя потерпевшая получила телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении, размещенном в сообществе СУ СКР по Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

В нем добавляется, что в настоящее время следователями и криминалистами регионального управления проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание здания и балкона», — сказано в тексте.