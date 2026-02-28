18:04:26 Суббота, 28 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В банковском секторе Пензенской области в IV квартале 2025 года выявлено четыре российских денежных знака с признаками подделки

09:52 | 28.02.2026 | Экономика

Печать

Пенза, 28 февраля 2026. PenzaNews. Четыре российских денежных знака с признаками подделки выявлено в банковском секторе Пензенской области в IV квартале 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

В банковском секторе Пензенской области в IV квартале 2025 года выявлено четыре российских денежных знака с признаками подделки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В IV квартале 2025 года в банковском секторе Пензенской области обнаружено четыре российских банкноты с признаками подделки. Среди выявленных подделок — две банкноты номиналом 5 тыс. рублей и по одной банкноте номиналом 1 тыс. рублей и 500 рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что число фальшивых денежных знаков в регионе продолжает сокращаться.

«Для сравнения: в октябре-декабре 2024 года в банковском секторе Пензенской области выявлено 14 банкнот с признаками подделки», — напоминается в тексте.


Читайте также
Осуждены двое жителей Пензы, которые производили и продавали под видом БАДов продукцию, не отвечающую требованиям безопасности Глава Пензы поручил привести к единому современному стилю торговые точки на Привокзальной площади
Дмитрий Сагайдачный избавился от приставки и.о. на посту министра по тарифному регулированию и госзакупкам Пензенской области В Пензенской области утверждена мера поддержки для учащихся, не сдавших ГИА
В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность» В Пензенской области отменен режим «Ракетная опасность», план «Ковер» продолжает действовать
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама