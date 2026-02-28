В банковском секторе Пензенской области в IV квартале 2025 года выявлено четыре российских денежных знака с признаками подделки Экономика

Пенза, 28 февраля 2026. PenzaNews. Четыре российских денежных знака с признаками подделки выявлено в банковском секторе Пензенской области в IV квартале 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

«В IV квартале 2025 года в банковском секторе Пензенской области обнаружено четыре российских банкноты с признаками подделки. Среди выявленных подделок — две банкноты номиналом 5 тыс. рублей и по одной банкноте номиналом 1 тыс. рублей и 500 рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что число фальшивых денежных знаков в регионе продолжает сокращаться.

«Для сравнения: в октябре-декабре 2024 года в банковском секторе Пензенской области выявлено 14 банкнот с признаками подделки», — напоминается в тексте.