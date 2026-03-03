Масштабная проверка систем оповещения населения пройдет 4 марта Общество

Пенза, 3 марта 2026. PenzaNews. Плановая масштабная проверка систем оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общедоступных теле- и радиоканалов пройдет в субъектах РФ в среду, 4 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС России.

«Плановая масштабная проверка систем оповещения населения пройдет в субъектах России. Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Кроме того, информация также будет доступна в мобильном приложении «МЧС России». Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал — или радио и прослушать информационное сообщение», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что проверки проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения населения и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

«Предыдущий тестовый запуск осуществлялся в октябре прошлого года», — напоминается в сообщении.