22:43:16 Четверг, 26 февраля
Денис Соболев провел прием граждан в своем избирательном округе

15:01 | 26.02.2026 | Общество

Печать

Пенза, 26 февраля 2026. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев провел очередной прием граждан в своем избирательном округе.

Денис Соболев провел прием граждан в своем избирательном округе

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

Народный избранник встретился с жителями в общественной приемной в администрации Ленинского района Пензы.

Горожане обратились к Денису Соболеву с вопросами благоустройства и работы управляющих компаний.

Так, жители дома №17 на улице Чкалова обозначили необходимость ремонта подпорной стены у соседнего МКД, от жителей дома №17 на улице Горького поступила жалоба на работу УК, а старшая по дому №10 на улице Плеханова подняла тему использования участка расположенной рядом внутриквартальной территории.

Всем обратившимся были даны подробные разъяснения.

Еще один из вопросов, который касался очистки от снега улицы Ключевой в частном секторе, был решен сразу после поступления, сообщает пресс-служба пензенской гордумы.


Актуальное

