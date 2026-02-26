Денис Соболев провел прием граждан в своем избирательном округе Общество

Пенза, 26 февраля 2026. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев провел очередной прием граждан в своем избирательном округе.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

Народный избранник встретился с жителями в общественной приемной в администрации Ленинского района Пензы.

Горожане обратились к Денису Соболеву с вопросами благоустройства и работы управляющих компаний.

Так, жители дома №17 на улице Чкалова обозначили необходимость ремонта подпорной стены у соседнего МКД, от жителей дома №17 на улице Горького поступила жалоба на работу УК, а старшая по дому №10 на улице Плеханова подняла тему использования участка расположенной рядом внутриквартальной территории.

Всем обратившимся были даны подробные разъяснения.

Еще один из вопросов, который касался очистки от снега улицы Ключевой в частном секторе, был решен сразу после поступления, сообщает пресс-служба пензенской гордумы.