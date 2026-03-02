03:45:44 Вторник, 3 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области два человека подозреваются в организации незаконной миграции

09:45 | 02.03.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 2 марта 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность иностранного гражданина 1990 года рождения и жителя региона 1966 года рождения, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

В Пензенской области два человека подозреваются в организации незаконной миграции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемые, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Пензенской области путем изготовления уведомлений об осуществлении последними трудовой деятельности и последующего их предоставления в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения указанных документов иностранцам были продлены сроки пребывания в Российской Федерации. При этом злоумышленники были осведомлены, что мигранты не намеревались состоять в трудовых отношениях», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.


Читайте также
Сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю, у которого закончилось топливо на трассе в Пензенской области В Пензенской области введены режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер» — губернатор
В Пензенской области выявлено два нарушения охотничьего законодательства Полиция разыскивает водителя, сбившего животное на трассе в Пензе
В Пензе пожилая женщина поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась около 350 тыс. рублей Жительница Пензенской области ударила бывшего супруга ножом в грудь, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама