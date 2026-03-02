03:45:51 Вторник, 3 марта
В Пензе будут судить мужчину, который из ревности отравил жену газом

11:32 | 02.03.2026 | Криминал

Пенза, 2 марта 2026. PenzaNews. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Пензы, который из ревности отравил жену газом.

В Пензе будут судить мужчину, который из ревности отравил жену газом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием установлено, что в период с 27 по 28 мая 2024 года в городе Пензе обвиняемый на почве ревности спланировал убийство своей жены. Дождавшись, когда потерпевшая уснет, он принес в комнату приобретенный им ранее баллон с токсичным газом без запаха, после чего поставил его около кровати, где спала женщина, и открыл вентиль. Для герметичности обвиняемый закрыл дверь в комнату, подоткнув ее предметами одежды и обуви. Через некоторое время фигурант вернулся в комнату и, убедившись, что супруга не подает признаков жизни, избавился от газового баллона, а также скрыл следы преступления и покинул территорию Пензенской области. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от острого отравления газом. Ее тело было обнаружено через несколько дней после совершения убийства», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе предварительного следствия по ходатайству следователя мужчина содержался под стражей, вину он признал.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.


Актуальное

