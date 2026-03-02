03:46:46 Вторник, 3 марта
Сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю, у которого закончилось топливо на трассе в Пензенской области

16:39 | 02.03.2026 | Общество

Пенза, 2 марта 2026. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю автомобиля, у которого закончилось топливо на 766 км федеральной трассы М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области.

Сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю, у которого закончилось топливо на трассе в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, при несении службы инспекторы ДПС заметили автомобиль «Mazda», который стоял на обочине с включенной аварийной сигнализацией; водитель пояснил полицейским, что направлялся из Пензы в Кузнецк, но у него закончилось топливо, а проезжающие мимо автомобили не останавливались.

«Автоинспекторы, посадив мужчину в патрульный автомобиль, довезли его до ближайшей автозаправочной станции, где он приобрел топливо, и доставили обратно. Поблагодарив полицейских за содействие и неравнодушное отношение, мужчина продолжил путь, а стражи правопорядка вернулись на маршрут патрулирования», — сказано в тексте.


