На заседании правительства Пензенской области обсудили подготовку к проведению всероссийского сельского Сабантуя Общество

Пенза, 2 марта 2026. PenzaNews. Подготовка к проведению XVI всероссийского сельского Сабантуя, который пройдет в селе Малый Труев Кузнецкого района Пензенской области 27 июня, стала одной из тем заседания регионального правительства.

Фото: T.me/omelnichenko

«Пензенской области доверено провести всероссийский сельский Сабантуй в Год единства народов России, объявленный нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Эстафету праздника в виде переходящего символа, статуэтки крылатого коня Тулпар Ата, мне передал прошлым летом в городе Вятские Поляны губернатор Кировской области Александр Валентинович Соколов. На заседании правительства Пензенской области обсудили подготовку Сабантуя, который состоится 27 июня в селе Малый Труев Кузнецкого района», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в понедельник, 2 марта.

Он отметил, что вся подготовительная работа ведется в согласовании со Всемирным конгрессом татар.

Глава региона сообщил, что в марте в Пензенскую область приедет делегация из Татарстана для создания сценария совместной концертной программы.

«От нашего региона будут выступать творческие коллективы, представляющие народы, населяющие Пензенскую область. Это ансамбль русской этнической музыки «Миряне», «Казачья застава», татарский «Былбылым» и мордовский «Лейне» из Сосновоборского района, чувашский «Асамат» из Неверкинского района. Артисты из Татарстана также планируют накануне Сабантуя дать концерт в Кузнецке», — написал Олег Мельниченко.

«Уверен, что ХVI всероссийский сельский Сабантуй станет большим событием для жителей и гостей Пензенской области всех национальностей», — подчеркнул он.