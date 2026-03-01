19:57:08 Воскресенье, 1 марта
В Пензе на территории больницы №6 продолжаются работы по установке модульной конструкции стационарного отделения скорой помощи

11:14 | 01.03.2026 | Медицина

Пенза, 1 марта 2026. PenzaNews. Работы по установке модульной конструкции стационарного отделения скорой медицинской помощи продолжаются на территории клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

Фото: Health.pnzreg.ru

Как пояснил главврач учреждения Дмитрий Максимов, на данный момент возведен каркас приемного отделения, который будет впоследствии соединен с основным зданием крытым переходом.

«В ближайшее время приступят к возведению кровли и закрытию контура», — сказал руководитель больницы, слова которого приводятся в сообщении.

В тексте добавляется, что параллельно ведутся демонтаж старого дебаркадера и реконструкция альтернативного дебаркадера, который в дальнейшем станет специальным въездом для доставки пациентов в региональный сосудистый центр №2.

«До окончания строительных работ весь поток поступающих в стационар пациентов организован через временный пункт входа», — отмечается в нем.

В сообщении уточняется, что работы планируется завершить до конца марта.


