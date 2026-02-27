В Пензенской области матерям-героиням будут бесплатно предоставлять земельные участки для ИЖС Общество

Пенза, 27 февраля 2026. PenzaNews. Земельные участки для индивидуального жилищного строительства будут бесплатно предоставлять в собственность женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», проживающим в Пензенской области и не получающим ежемесячную денежную выплату в соответствии с федеральным законодательством. Необходимые изменения внесены в закон «О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области» в ходе 34-й очередной сессии Заксобрания региона в пятницу, 27 февраля.

«Еще одна новелла дополнила комплекс мер государственной помощи в сфере улучшения демографии, связана с наделением правом многодетных матерей – жительниц Пензенской области, удостоенных звания «Мать-героиня», на получение однократно в собственность безвозмездно земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Это не только материальный стимул, но и знак уважения общества и государства к матерям, взявшим на себя заботу о десяти и более детях», — прокомментировал председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, слова которого приводятся на сайте регионального парламента.

Земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет и включенные в перечень, будут предоставляться органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области. Выбрать надел можно будет в порядке очередности в зависимости от даты и времени постановки на учет.

Обращение о постановке на учет и прилагаемые к нему документы могут быть направлены заявителем в электронной форме.

Минимальный размер надела составляет 0,08 га в границах городских населенных пунктов и 0,25 га в сельских населенных пунктах и на землях иных категорий, максимальный — 0,12 га и 0,3 га соответственно.