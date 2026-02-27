21:09:12 Пятница, 27 февраля
В Пензенской области в перечень получателей мер соцподдержки для участников СВО включены сотрудники МВД, выполняющие задачи на освобожденных территориях

18:00 | 27.02.2026 | Общество

Пенза, 27 февраля 2026. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе 34-й очередной сессии приняли внесенный губернатором Олегом Мельниченко законопроект, в соответствии с которым в перечень получателей мер социальной поддержки для участников СВО включены сотрудники МВД, выполняющие задачи на освобожденных территориях.

Фото: Pnzreg.ru

«Большое количество наших земляков участвует в специальной военной операции. Это пензенцы, призванные в период частичной мобилизации, военнослужащие по контракту, добровольцы, сотрудники Росгвардии, Следственного комитета и ряд других категорий граждан, на которых распространяются меры соцподдержки для участников СВО и членов их семей», — отметил Олег Мельниченко.

«Но эти льготы не охватывают сотрудников системы МВД, которые, рискуя жизнью, исполняют свой долг на наших освобожденных территориях», — подчеркнул он.

Депутаты одобрили внесенные губернатором изменения в региональное законодательство.

Олег Мельниченко также акцентировал внимание на том, что одним из ключевых направлений помощи семьям бойцов является соцподдержка в сфере образования.

«Мы предоставляем детям бесплатные путевки в загородные лагеря на время каникул, обеспечиваем питанием школьников и студентов государственных образовательных организаций региона. Считаю справедливым, чтобы эти и другие предусмотренные законодательством меры поддержки получали и члены семей сотрудников системы МВД», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.


