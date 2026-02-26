22:42:35 Четверг, 26 февраля
Причиной пожара в многоэтажке на улице Бородина в Пензе стало короткое замыкание электрического теплого пола

11:23 | 26.02.2026 | Происшествия

Пенза, 26 февраля 2026. PenzaNews. Короткое замыкание электрического теплого пола стало причиной пожара, который произошел в многоэтажном доме на улице Бородина в Пензе поздно вечером в минувшую среду, 25 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале ГУ МЧС России по Пензенской области в мессенджере Max.

Причиной пожара в многоэтажке на улице Бородина в Пензе стало короткое замыкание электрического теплого пола

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«Поздно вечером 25 февраля поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме на улице Бородина в Пензе. Едкий дым быстро заполонил лестничные клетки, жильцы спешно эвакуировались на улицу. В ходе разведки было установлено, что на балконе в квартире на пятом этаже происходит горение. Сотрудники МЧС России быстро вскрыли дверь и потушили пожар на площади 2 кв. метра. Дознавателями в ходе осмотра установлено, что произошло короткое замыкание электрического теплого пола», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что пострадавших нет, на тушение пожара привлекались девять человек личного состава и три единицы техники.


