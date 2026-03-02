03:45:58 Вторник, 3 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе по материалам прокурорской проверки возбуждено дело по факту невыплаты зарплаты работнику строительной организации

12:26 | 02.03.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 2 марта 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» возбуждено в Пензе по материалам прокурорской проверки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В Пензе по материалам прокурорской проверки возбуждено дело по факту невыплаты зарплаты работнику строительной организации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Железнодорожного района города Пензы провела проверку соблюдения трудового законодательства. Установлено, что одному из работников строительной организации с февраля 2025 года по февраль 2026 года не выплачивалась заработная плата. Общая сумма долга превысила 1 млн. рублей. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что ход и результаты расследования уголовного дела, а также восстановление прав работника находятся на контроле прокуратуры района.


Читайте также
Сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю, у которого закончилось топливо на трассе в Пензенской области В Пензенской области введены режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер» — губернатор
В Пензенской области выявлено два нарушения охотничьего законодательства Полиция разыскивает водителя, сбившего животное на трассе в Пензе
В Пензе пожилая женщина поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась около 350 тыс. рублей Жительница Пензенской области ударила бывшего супруга ножом в грудь, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама