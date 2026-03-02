В Пензе по материалам прокурорской проверки возбуждено дело по факту невыплаты зарплаты работнику строительной организации Криминал

Пенза, 2 марта 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» возбуждено в Пензе по материалам прокурорской проверки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

«Прокуратура Железнодорожного района города Пензы провела проверку соблюдения трудового законодательства. Установлено, что одному из работников строительной организации с февраля 2025 года по февраль 2026 года не выплачивалась заработная плата. Общая сумма долга превысила 1 млн. рублей. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что ход и результаты расследования уголовного дела, а также восстановление прав работника находятся на контроле прокуратуры района.