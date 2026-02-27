21:09:21 Пятница, 27 февраля
На заседании правительства Пензенской области обсудили ход контрактации объектов в рамках нацпроектов и госпрограмм

20:05 | 27.02.2026 | Общество

Пенза, 27 февраля 2026. PenzaNews. Ход контрактации объектов, работа по которым ведется в рамках национальных проектов и государственных программ, стал основной темой заседания правительства Пензенской области, состоявшегося в пятницу, 27 февраля.

Фото: T.me/omelnichenko

«На заседании правительства обсудили ход контрактации объектов в рамках нацпроектов и госпрограмм. Особое внимание — дорожной отрасли, сферам здравоохранения, образования и культуры. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируем 200 км автодорог регионального значения, приведем в нормативное состояние 318 погонных метров мостов. Законтрактовано 26 дорожных объектов, осталось еще 8. Срок — 1 апреля. Также до этого момента заключим контракт на разработку проектной документации для строительства детской поликлиники в микрорайоне ГПЗ в Пензе», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

По его словам, законтрактованы практически все объекты системы образования.

«В сфере культуры ситуация противоположная, а успеть надо тоже до 1 апреля. Указал министру на затягивание сроков, что недопустимо», — отметил глава региона.

«Еще раз напомнил всем, что объекты, которые делаем по нацпроектам, очень важны для жителей Пензенской области, поэтому жестко требую исполнения установленных сроков контрактации», — подчеркнул Олег Мельниченко.


