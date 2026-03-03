19:17:57 Вторник, 3 марта
Против жителя Пензенской области возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности

09:55 | 03.03.2026 | Криминал

Пенза, 3 марта 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя региона 1976 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Против жителя Пензенской области возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что подозреваемый посредством интернет-мессенджера Telegram разместил текстовое сообщение о необходимости применения физического насилия в отношении выходцев из государств Центрально-Азиатского региона, проживающих на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.


